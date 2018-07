App Moovit mostra o horário preciso em que uma linha de ônibus vai passar por determinado ponto da cidade. FOTO: José Patrício/Estadão App Moovit mostra o horário preciso em que uma linha de ônibus vai passar por determinado ponto da cidade. FOTO: José Patrício/Estadão

O Moovit, aplicativo considerado o “Waze do transporte público” por oferecer em tempo real informações sobre rotas e horários de ônibus, trem e metrô, recebeu uma nova rodada de investimento de US$ 50 milhões (série C) proveniente de oito fundos ligados a setores estratégicos para a empresa, como transporte, mobilidade e finanças.

Fazem parte da rodada os fundos Nokia Growth Partners, BMW i Ventures, Keolis, Bernard Arnault Group, Vaizra Investments, BRM Capital, Gemini Partners e Sequoia Capital – que tem em seu portfólio marcas como Apple, Instagram e WhatsApp e liderou uma rodada de investimento anterior na startup.

No total, o Moovit, criado em 2011 em Israel, já levantou US$ 81,5 milhões em investimento. Estima-se no mercado que o aporte elevou o valor de mercado da startup de US$ 50 milhões para uma quantia entre US$ 300 milhões e US$ 450 milhões, dado que a empresa não confirma.

O novo investimento será usado para expandir a atuação internacional da empresa e contratar mais funcionários em áreas estratégicas. “Queremos criar a maior comunidade do tipo no mundo. Para isso, usaremos o dinheiro não apenas para ganhar escala, mas para trabalharmos pelo melhor produto e aumentar a precisão dos nossos dados”, disse em entrevista exclusiva o presidente executivo da Moovit, Nir Erez.

O app Moovit tem 15 milhões de usuários em 45 países e cresce ao ritmo de uma nova cidade por dia. O Brasil é o maior mercado do negócio, com 3 milhões de usuários em 28 cidades. A previsão é que o novo investimento duplique a atuação do app no País.

Algumas prefeituras, como a de Porto Alegre, têm parceria com o app para utilizar seu banco de dados para implantar melhorias no trânsito local.

Como funciona

O aplicativo Moovit é gratuito e permite ao usuário saber o horário em que um ônibus, trem ou metrô vai passar em um ponto específico da cidade, calculando o tempo de viagem até um destino. Estão disponíveis no app informações atualizadas de itinerário das linhas, horários de chegada e partida e mapas das estações locais.

O aplicativo permite que o usuário veja a localização exata de um veículo do transporte público em um mapa e calcule uma rota para saber qual o caminho com menos trânsito. Também é possível pedir para o app enviar um alerta sobre em qual ponto o passageiro deve descer, caso ele opte por um caminho que não conhece.

Assim como no Waze, o que aumenta a precisão do app é o seu sistema colaborativo. Além de obter dados do GPS de veículos e dados oficiais das secretarias de transporte, o Moovit utiliza informações compartilhadas por usuários do transporte público, que podem avisar se um ônibus está preso no trânsito, está lotado ou quebrou, por exemplo. São esses dados que permitem ao app calcular com precisão o horário que um veículo estará em determinado local, mesmo que ocorra alguma interferência no seu itinerário previsto.

O app tem versões para os sistemas iOS, Android e Windows Phone.

Poder das massas

Nir Erez é cofundador da Moovit.

O Moovit foi criado pelos engenheiros Yaron Evron e Roy Bick. Erez juntou-se à companhia pouco depois, inicialmente como investidor, assumindo na sequência como presidente executivo.

A empresa ainda não tem um modelo de negócio definido e Erez afirma que seus investidores não têm pressa para que isso aconteça. O plano é continuar crescendo a base de dados de forma exponencial. “Há 7 bilhões de pessoas no mundo. Cerca de 4 bilhões usam transporte público. Temos um mercado enorme”, explica. A startup já testa modelos possíveis para gerar receita, como a venda de passagens de ônibus e trens pelo app na Europa.

Apesar de ser uma potência na sua área de atuação, o Moovit tem como principal competidor o Google Maps, que melhorou o seu serviço ao incorporar a base de dados do também israelense Waze, adquirido pelo Google em 2013 por US$ 1,1 bilhão.

Moovit e Waze, porém, não se tratam como competidores e mantêm uma relação amistosa. Uri Levine, ex-presidente e cofundador do Waze, é membro do conselho da Moovit há três anos. “A experiência dele traz uma visão melhor de mercado para a Moovit”, diz Erez.

Quando foi vendido para o Google, o Waze tinha uma base de 50 milhões de usuários. Ao atingir essa escala, um app como o Moovit pode se tornar uma aquisição interessante para a companhia complementar o seu serviço de mapas. Mas a Moovit diz não ter interesse em uma aquisição. “Vemos uma oportunidade de nos tornar autossustentáveis muito rápido e criar uma empresa que realmente possa durar muito tempo e mudar o mundo”, diz Erez.

Para outros empreendedores que sonham em criar um serviço com escala global como o Moovit, o conselho de Erez é simples. “Muitas pessoas ficam relutantes em começar uma empresa por medo de falhar, especialmente quando se trata de aplicativos para o consumidor, porque você não sabe se eles vão gostar. Meu conselho é: se você acha que pode mudar o mundo, vá em frente.”

