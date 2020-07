Não basta ter a melhor estratégia de vendas, finanças, engenharia ou marketing – são os recursos humanos que irão definir o sucesso da empresa. Parece óbvio, mas tem muito empreendedor que ainda não se convenceu disso.

Esse foi um dos pontos centrais da segunda aula do curso online e gratuito Ignição Empreendedora, oferecido pelo Estadão e StartSe. O curso se propõe a ensinar a nova gestão de negócios, como criar produtos de forma ágil e estratégias de vendas online.

Na segunda aula, o tema pessoas foi discutido sob três perspectivas: as pessoas como “coração” das empresas, como consumidoras por nichos de mercado e sua participação diante do novo marketing.

Os professores foram Mauricio Benvenutti, colunista do Link do Estadão e sócio da StartSe, e Claudia Backes, sócia da StartSe, responsável pela área de Sucesso do Cliente (post em breve). Abaixo, as principais lições compartilhadas por Benvenutti.

1. O time constrói a empresa

Benvenutti acredita que o primeiro passo ao construir uma empresa é criar um time. Não basta ter a melhor estratégia de vendas, finanças, engenharia ou marketing – são os recursos humanos que irão definir a companhia.

ão por acaso, o perfil dos CEOs tem mudado ao longo do tempo. Nos anos 30, em geral, os profissionais que assumiam essa posição nas empresas tinham conhecimento em vendas. Vinte anos depois, em 1950, a maior especialização dos CEOs era em finanças, engenharia ou marketing. Nos anos 80, quando as empresas de tecnologia começaram a ser criadas, o foco passou a ser tecnologia.

E os tempos mudaram novamente. Hoje, líderes de destaque são especializados em pessoas, a exemplo do Nigle Travis, CEO da Dunkin’ até 2018; Mary Barra, CEO da General Motors, e Anne Mulcahy, CEO da Xerox até 2009. A exemplo, Benvenutti cita ainda um artigo da Harvard Business Review que explica porque líderes de recursos humanos se tornam grandes CEOs.

O sócio da StartSe cita um case de sucesso no Brasil da transformação digital de empresas a partir de pessoas: o do escritório de advocacia Tozzini Freire. O escritório passou a entender o impacto das startups no mercado, mas ainda não atendia esse tipo de negócio.

Para trazer essa transformação para sua rotina e funcionários, criou uma área chamada “Startups e inovação”, na qual buscava startups para solucionar problemas do escritório. Os funcionários passaram a frequentar eventos semanais sobre essas empresas e passaram a frequentar o ecossistema através da WeWork.

A companhia criou um projeto em que, em determinados dias por semana, os funcionários iriam trabalhar em uma WeWork ao invés do escritório. Da noite para o dia, passaram a sentar em locais diferentes, conversar com pessoas diferentes e até usar roupas diferentes. Na prática, a companhia inovou de dentro para fora, e isso só foi possível devido ao engajamento dos funcionários. Uma das maiores mudanças foi o início de cobrança para startups não mais por horas, mas por projetos, se tornando um prestador de serviços mais interessante para esse nicho.

2. Escolha o seu nicho

Encontrar um nicho dentro do mercado é cada vez mais importante, porque o consumo em massa está deixando de existir. A curva de distribuição normal, usada para refletir o comportamento de consumo das pessoas, retrata essa mudança. Ela começou a achatar entre os anos 70 e 80, pois as pessoas passaram a escolher conteúdos e produtos mais próximos de seus valores e princípios. Foram criadas “tribos”, nichos especializados.

Em 2010, foi a primeira vez que a curva achatou tanto que havia mais pessoas na extremidade dela do que no centro. Hoje, uma das melhores estratégias é criar um produto/serviço para um nicho específico, trabalhar para que seja bem sucedido ali e que se expanda para outros nichos.

3. O marketing de pessoas

Mas, seja em nichos ou em massa, um elemento necessário para qualquer venda é a confiança. Benvenutti cita três formas de obtê-la: se associar a uma marca famosa, fazer propaganda e se tornar onipresente nos canais sociais dos clientes ou compartilhar conteúdo. “Seja presente na vida do consumidor compartilhando conteúdo e ativos, agregando algo a ele”, explicou.