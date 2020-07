A quarta aula do curso gratuito e online Ignição Empreendedora, oferecido pelo Estadão e desenvolvido pela StartSe, aconteceu na quinta-feira (16) e teve como professor Junior Bornelli, fundador da StartSe – e um dos autores deste blog.

O tema da aula foi “Como preparar um produto para o mercado?” Para começar esse assunto o ponto mais importante é entender o conceito, o de MVP, do inglês Minimum Viable Product.

No mundo das startups, alguns termos são frequentemente usados pelos empreendedores. Um deles, é o famoso MVP. Na tradução, o Produto Mínimo Viável é a versão simplificada de um produto ou serviço oferecido por uma startup. O termo se tornou popular por ser ligado aos conceitos de Lean Startup, ou startup enxuta, citados no livro homônimo do empreendedor Eric Ries.

Uma startup enxuta é aquela que produz com a maior qualidade possível, gerando um time to market — ou seja, tempo do início de um projeto até a venda dos produtos — mais enxuto e com o menor nível de incertezas. É nesse contexto que o MVP ganhou forma. Por meio dele, empreendedores podem testar suas soluções para aprender o modelo ideal para o cliente.

A melhor forma de preparar o MVP é, antes de tudo, olhar para o problema, e não a solução. De acordo com o Junior identificar uma demanda e como o seu negócio se encaixa nela é fundamental. A etapa seguinte é a de desenvolvimento. É importante entender que o MVP já faz parte do produto final, ou seja, deve entregar um valor para convencer o cliente de que aquilo é útil.

Por fim, uma das fases mais essenciais é a de feedbacks. Depois de lançar o protótipo, é preciso extrair o máximo de informações e percepções para evoluir e escalar o produto. Tudo isso, no menor tempo possível, mesmo em um cenário de incertezas. Certa vez, Reid Hoffman, fundador do LinkedIn afirmou: “Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, demorou demais para lançá-lo”.

Foco no aprendizado

Startups de sucesso não fazem um produto ou serviço para o cliente, mas com o cliente. E é justamente essa a essência do MVP. Ao desenvolver uma solução com foco na experimentação e na sugestão do público, as chances de evoluir são muito maiores.

O Produto mínimo viável, portanto, é uma ferramenta de aprendizado. De forma simplificada, podemos definir o MVP de três formas: menor experimento para validar uma hipótese, menor versão possível para ter feedbacks do mercado e menor item para aprender o que você precisa aprender.

Caso de sucesso

O Produto Mínimo Viável possui quatro princípios básicos: eliminar as incertezas, trabalhar com inteligência, ser um grande experimento e fornecer um aprendizado validado. Grandes empresas como Uber, Netflix e Facebook começaram com um MVP e aprimoraram seus produtos com base nos feedbacks dos clientes.

No Brasil, diversas startups também tiveram sucesso depois de lançar um protótipo e aprender com ele. A Yuool é uma delas. A startup brasileira de moda criou um tênis feito de lã merino, um tecido nobre italiano que mantém a temperatura ideal dos pés.

Antes de chegar no produto final, os empreendedores montaram uma espécie de fábrica em uma garagem, produzindo a primeira versão. Depois disso, foram para as ruas com o sapato para entender o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar pelo produto. Depois de chegar a um preço, entenderam que, com o custo de produção, vender o item em shoppings ou em outras lojas ultrapassaria a expectativa do público.

Assim, a marca nasceu digital, com a venda direta para consumidores por meio de um e-commerce. O primeiro lote dos tênis foi testado por parentes e amigos próximos dos empreendedores. Com os feedbacks, foi possível aprimorar os sapatos, lançar novas versões e entender a preferência do público.