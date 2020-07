Com a Aula 5 chegamos ao fim do curso gratuito e online Ignição Empreendedora, um curso oferecido pelo Estadão e a escola de negócios StartSe, cuja proposta foi contar qual o novo modelo de gestão utilizado pelas empresas que estão prosperando neste ambiente dinâmico de negócios, apresentar os métodos para a criação de produtos de forma ágil e as estratégias básicas para vender online

As cinco aulas vão ficar disponíveis para os alunos inscritos no Ignição Empreendedora até ás 23: 59 deste domingo (19). Depois disso, as aulas passam a compor um curso maior, mais profundo, e extremamente prático chamado Motor do Crescimento,que possui mas de 20 horas de conteúdo.

O curso Motor do Crescimento aprofunda os conceitos, traz os frameworks de trabalho apresentados no Ignição Empreendedora, e ainda oferece mentorias ao vivo com os professores que participaram do Ignição Empreendedora. Conheça o curso Motor do Crescimento aqui – que hoje está com uma condição especial.

Aula 5 Ignição Empreendedora: CAC e LTV

Na quinta aula do Ignição Empreendedora, Marcelo Pimenta falou de Como Vender pela Internet e como funcionam empresas que operam no digital. Há dois conceitos chave para operar vendas na internet. São eles o CAC, que é o Custo de Aquisição por Clientes. O outro é o LTV, o Lifetime Value. Trata-se de todo o montante de dinheiro que seu cliente deixa com você, desde a primeira compra até quando deixa de ser cliente.

O CAC é um ótimo indicador para saber o quanto você está gastando para conquistar seus clientes e o quanto precisará de caixa para financiar seu crescimento. O ideal é sempre deixar o CAC bem baixinho, através canais e estratégias que saiam do escopo convencional. As alternativas são inúmeras e vai de sua empresa testar e descobrir o que funciona. É uma ótima métrica para B2B, por exemplo.

Já o LTV é o dinheiro que seu cliente deixa com você, desde a primeira compra até quando deixa de ser cliente. Afinal, se você investe dinheiro para adquirir um cliente, saber quanto ele gasta em sua empresa é tão importante quanto. Estamos falando da métrica que mais complementa o CAC.

Para aumentar o LTV você precisa entender bem aonde está empreendendo: comércios geralmente estimulam periodicamente o usuário a voltar com promoções; empresas de serviços buscam fidelizar os clientes com serviços recorrentes ou então precisam garantir a prestação de um serviço de extrema qualidade. De modo geral, é preciso pensar em como seu cliente extrai valor do seu produto ou serviço e oferecer a ele algo além, a mais.

O ideal é que o LTV esteja sempre marcando altos resultados.

Para encontrar a proporção CAC x LTV.

CAC : LTV = LTV / CAC

LTV / CAC precisa ser maior do que 1 (quanto maior melhor), de modo que você consiga sustentar um negócio minimamente rentável.

CAC > LFT = problema

CAC = LFT = possibilidade

LFT > CAC = máquina de fazer dinheiro

Alinhe todas suas expectativas com resultados de mercado que saem dessas métricas e saiba para onde conduzir o barco da sua empresa, sem muitas surpresas no meio do caminho.