O isolamento social colocou diversas empresas em sérias dificuldades e trouxe à tona a necessidade de digitalizar muitos processos internos, como marketing e gestão.

O Estadão apresenta a você um curso intensivo, gratuito e online, criado pela escola de negócios StartSe, que vai ensinar o que existe de mais moderno no mundo do empreendedorismo. O nome do curso é Ignição Empreendedora – clique aqui e se inscreva.

O curso vai mostrar o que algumas das empresas mais ágeis e inovadoras do Brasil e do mundo estão fazendo para superar essa crise e criar modelos sustentáveis de negócios.

As aulas começam nesta segunda-feira, dia 13, e vão até sexta-feira, dia 17, sempre às 20 horas. Elas serão ao vivo, pela internet. O curso vai abordar os seguintes temas, que estão relacionados a um novo jeito de administrar negócios e pessoas, criar produtos e vender pela internet:

1- Times capacitados e bem alinhados

2- Produtos adaptáveis

3- Vendas digitais

Serão 10 horas de conteúdo sobre gestão, desenvolvimento de produtos e marketing e vendas online. O programa será dado por alguns dos maiores especialistas do país. Inclusive dois dos professores foram sócios da XP Investimentos. Um deles, o Maurício Benvenutti, hoje sócio da StartSe, é também colunista de inovação do Link do Estadão e autor de dois best sellers, Incansáveis e Audaz.

Haverá também algumas participações especiais como a do técnico Bernardinho, que é um mestre em formar times de alto desempenho. Cada aula terá duas horas de duração, com bastante interação entre os professores e a audiência. O curso oferece certificado de conclusão, assinado pela Estadão e pela StartSe, aos participantes.

Inscreva-se agora e não perca este curso gratuito, pois as aulas não vão ficar disponíveis após a conclusão do programa. Clique aqui para garantir a sua inscrição.