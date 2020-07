Na segunda-feira, dia 13, Estadão e StartSe começam o curso gratuito e online Ignição Empreendedora. A proposta do programa é ensinar os fundamentos da nova gestão de negócios, como criar produtos como as startups – por meio de estudos de hipóteses, testes rápidos e baratos e da validação com o consumidor – e como vender online.

As aulas acontecem diariamente, das 20 às 22 horas, e vão até sexta-feira, dia 17. Elas serão ao vivo, pela internet. A agenda do curso está baseada em três pilares: nova gestão, desenvolvimento de produtos e marketing e vendas pela internet.

No tema nova gestão, os tópicos abordados serão: cultura de liberdade com responsabilidade, como criar times engajados com a cultura da empresa e como funciona o modelo de sociedade (partnership), que possibilita o engajamento e alinhamento de interesses e objetivos.

No tópico produto, serão apresentados métodos e práticas, utilizados pelas startups para transformar ideias em novos projetos, como lançar produtos e quando acelerar as vendas.

E em marketing e vendas online, o curso vai mostrar como fazer um planejamento de vendas pela internet e as ferramentas utilizadas para oferecer os produtos nos canais digitais.

O programa será dado por alguns dos maiores especialistas do país. Inclusive dois dos professores foram sócios da XP Investimentos. Um deles, o Maurício Benvenutti, hoje sócio da StartSe, é também colunista de inovação do Link do Estadão e autor de dois best sellers, Incansáveis e Audaz.

Haverá também algumas participações especiais como a do técnico Bernardinho, que é um mestre em formar times de alto desempenho. Cada aula terá duas horas de duração, com bastante interação entre os professores e a audiência.

