O curso online e gratuito, oferecido pela StartSe e Estadão, Ignição Empreendedora teve a última aula na sexta-feira (17). Foram 10 horas de conteúdo sobre gestão, criação de produtos e vendas online. As aulas tiveram como tema os seguintes tópicos:

Aula 1: Futuro dos negócios pós-Covid-19

Aula 2: A ascensão da tecnologia humana

Aula 3: A moderna gestão de negócios

Aula 4: Como desenvolver produtos de forma ágil

Aula 5: Estratégias de marketing e vendas online

As aulas gravadas e material apresentado pelos professores ficam disponíveis agora em um curso maior, mais prático e aprofundado, que se chama Motor do Crescimento, que sozinho possui 20 horas de teoria, exercícios aplicados e frameworks de trabalho. O curso Motor do Crescimento está com inscrições abertas até amanhã, terça-feira (20). Clique aqui para saber mais.

No curso Motor do Crescimento além da teoria, há material de trabalho com os frameworks de gestão, criação de produtos, e vendas online e mais mentorias ao vivo com os professores que participaram do Ignição Empreendedora: Pedro Englert, Junior Borneli e Marcelo Pimenta.

Abaixo, as 10 práticas de gestão, que no curso online são abordadas em maior profundidade, que você precisa incorporar ao dia-a-dia para criar um novo negócio que possa crescer no atual ambiente de negócios (mais competitivo e digital) ou fazer crescer a sua empresa na Nova Economia.

Pare de administrar sua empresa olhando pelo retrovisor. Quando crescem, as empresas procuram se proteger e entram em um modelo mental de manutenção do que conquistaram. Evitam tomar risco, ficam muito presas às suas metas, e isso cria uma cultura conservadora. O cliente não admite mais esse conservadorismo. Ele quer respostas mais rápidas para as demandas que faz à empresa, quer produtos e serviços mais alinhados às suas necessidades. Para isso, a empresa precisa olhar para fora de suas fronteiras, para inovar. Pratique a gestão por contexto e abandone a gestão por controle. A gestão por contexto começa com um propósito muito forte, que precisa ser incorporador por todos, para que as pessoas então sejam ensinadas a trabalhar com autonomia, tendo clareza dos objetivos de curto e longo prazo da empresa, e passem então a experimentar e criar (projetos, produtos, serviços). O erro tem que ser visto como parte do contexto de aprendizado e o acerto, como um evento a ser premiado (PLR, no curto prazo e sociedade no longo prazo). Liberdade com responsabilidade. Certifique-se de que os funcionários conhecem os objetivos de negócio, então dê autonomia e exija responsabilidade no cumprimento das metas. Pratique, obstinadamente e com disciplina, a meritocracia. A noção de que os melhores profissionais, àqueles que mais contribuem para o sucesso do negócio, devem partilhar do resultado financeiro da empresa é recente. E tem se mostrado uma tremendo diferencial como prática de gestão, tanto para atração e retenção de talentos como tática para diversificação de riscos. Coloque, de uma vez por todas, o cliente no centro de sua estratégia de negócios. Fácil de falar, difícil de praticar, esse é um capítulo que está bem detalhado no curso online Motor do Crescimento. Cuide para que a execução de seus projetos garanta a satisfação máxima do cliente. Relacionado à prática anterior, aqui o foco é a execução e a busca incessante por colocar o cliente no centro da estratégia do negócio. Há um capítulo especial em Motor do Crescimento, cujo tutor é Mauricio Benvenutti, colunista do Estadão e sócio da StartSe, que trata sobre o novo comportamento do consumidor. Entender o consumidor é um primeiro passo para executar direito os serviços e produtos destinados a ele(a). Aja com total transparência. Esse é um valor do século 21. Como incorporá-lo aos negócios? Pedro Englert e Eduardo Glitz, da StartSe, contam como trazer esse valor para o dia-a-dia da empresa. Aprenda a pensar e agir como uma startup. Um dos grandes segredos das startups é que criam as coisas com base em processos diferentes. Em vez de usar cenário de cinco anos e colocar um monte de gente executando, elas definem uma hipótese. Por exemplo, como é possível pedir um táxi usando o smartphone. Não será um produto ou serviço a ser lançado daqui a dois anos. A validação é a mais curta possível, o entendimento sobre o negócio, certo ou errado, é mais rápido e simples e isso diminui muito o risco e o custo de lançamento e de distribuição. À medida que coloca a hipótese do negócio na rua, já é preciso tentar validar se é positiva ou negativa. Se errar nessa fase, vira um aprendizado, corrige a hipótese e coloca na rua de novo. A preocupação de uma startup não é lançar um produto sensacional, mas praticar, corrigir e evoluir. “Ao se aproximar de startups, as empresas tradicionais conseguem melhorias interessantes nos seus processos, tornam a operação mais rápida, trazem novas linhas de receita e trocam informação com base em uma nova cultura”, diz Englert. Saiba como identificar a concorrência transversal (de outro mercado) e assimétrica (que entra no seu mercado de forma extremamente relevante). A competição agora é transversal e assimétrica, ou seja, os pequenos concorrem com os grandes e todos concorrem lateralmente, com negócios que se misturam em algum momento. Um exemplo é a Rappi, aplicativo de entregas, cuja marca se tornou conhecida também pelos motoboys com coletes e caixas laranjas. Recentemente, a Rappi lançou uma função para transferência de dinheiro entre usuários de seu app. Com isso, surgiu a discussão: a Rappi vai competir com as fintechs? O questionamento surgiu quando a empresa recebia um aporte, no valor de 200 milhões de dólares. Forme um time espetacular e transforme os melhores em seus sócios (no seu negócio ou em novos negócios). Esse é o verdadeiro segredo das empresas bem-sucedidas e inovadoras

Essas 10 lições são um pequeno resumo do que foi abordado em Ignição Empreendedora. Para ter acesso ao material de trabalho – com os frameworks de gestão, criação de produtos, e vendas online – além das mentorias ao vivo, clique aqui e conheça o curso online Motor do Crescimento. Inscreva-se já pois as vagas para esta turma estão acabando.