“A crise que vivemos chegou sem manual de instrução e prazo de vigência. Para lidar com ela é preciso ser ágil, resiliente e manter a guarda alta.” A frase é do Bernardinho, que é mais conhecido pelos títulos que conquistou com a seleção de vôlei, mas também é um empreendedor de empresa de educação e restaurante orgânico.

Ao ler a frase é inevitável não se perguntar: Como?

Como agir mais rápido? Como não esmorecer e ainda acordar motivado? Como manter a guarda alta recebendo golpes a todo instante?

Primeiro ponto é conecte-se. Esteja próximo das pessoas e empresas que estão buscando soluções e propondo novos caminhos. Além de ganhar novas visões e acessar perspectivas diferentes de lidar com a crise, você divide um pouco da própria ansiedade.

Segundo, aprenda a lidar com a imprevisibilidade. O maior risco agora é acreditar na previsibilidade do mercado. Isso não existe mais. É cada vez mais difícil prever quem será seu concorrente e quem será seu aliado. Divida seus projetos em etapas curtas, crie rotinas para acompanhar os resultados de cada etapa, e tome a decisão seguinte com base nos dados. Métodos ágeis como OKR, de definição de metas e objetivos, ajudam no processo.

Por último, fique atento ao contexto ao invés de tentar controlar tudo. Na gestão por contexto, o comando dá lugar à liderança. Cria-se ambiente para o planejamento por projetos, experimentos e investigações. Abre-se espaço para o alinhamento por propósito. E, no centro deste propósito, está o valor que se gera ao cliente — e não um processo ou produto específico, pois isto limita a empresa.

Neste modelo de gestão por contexto, o líder tem um papel ainda mais fundamental, como explica o Bernardinho, no vídeo abaixo.

E se você quer saber mais sobre novas práticas de gestão, como desenvolver produtos como startups, e estratégias para engajar clientes e vender na internet, clique aqui. Inscreva-se no curso gratuito Ignição Empreendedora, que terá o Bernardinho junto comigo e outros professores.