Na atual dinâmica de mercado, novas tecnologias impulsionam novos modelos de negócio que, por sua vez, requerem novos modelos de gestão. As startups já compreenderam isso. Quando o empresário não entende esse movimento, ou então não consegue acompanhá-lo, fatalmente acaba expulso do mercado.

Há três fatores que estão diretamente ligados à maior mortalidade dos negócios tradicionais.

Modelos de gestão ultrapassados

É o caso da empresa que não consegue ser ágil. Provavelmente porque ainda insiste em manter o modelo de planejamento, comando e controle. Qual é a solução?

O modelo mais atual de gestão de negócios consiste em dividir o tempo em horizontes e relacionar seus projetos em cada um deles. Ideia é dar prioridade ao que está no H1, sem deixar de fazer H2 e H3. Por isso, muitas empresas estão organizadas em squads – assunto de post futuro.

H1: é o horizonte do agora e está relacionado aos produtos e serviços já oferecidos. O segredo é fazer uma boa análise do portfólio e focar apenas naqueles de melhor desempenho de receita e/ou margem. Esqueça os outros.

H2: refere-se ao amanhã e está associado a hipóteses de produtos ou serviços que podem gerar valor, mas ainda não foram testados. Ideia é rapidamente testar, acelerar o que foi bem recebido pelos consumidores e matar ou remodelar projetos malsucedidos.

H3: consiste no futuro mais distante e está relacionado a ideias com alto potencial de inovação, que podem inclusive transformar seu negócio e o mercado. Um pequeno grupo de funcionários deve se ocupar dessa missão.

Produtos ultrapassados

Eles exigem enorme esforço de venda e já não contribuem para a receita como antigamente. Manter o foco neles pode encerrar o seu negócio. Dois exemplos clássicos: Blockbuster e Kodak. Qual é a solução?

Hoje, se você não conhece a sigla MVP, do inglês Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável, está em apuros. O MVP é fruto de um processo para criar novos produtos da maneira mais barata possível, com o menor nível de incertezas. Startups fazem dezenas de MVPs por mês em busca do produto campeão.

Vendas analógicas

Contar com um modelo de vendas à moda antiga ainda faz sentido, principalmente para produtos e serviços complexos. A atual crise mostrou, no entanto, que o futuro das vendas está no digital.

Dois pilares para evoluir na venda online são conteúdo e gestão das novas mídias. O Magazine Luiza é um exemplo de empresa que já entendeu isso e seu CEO, Frederico Trajano, acompanha de perto tanto a área de conteúdo quanto o desempenho dos produtos nos canais digitais.

