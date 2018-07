Isaac Asimov, A noite dos mortos vivos e Charlie Chaplin estão entre os novos torrents no Internet Archive

O Internet Archive, repositório online de material em domínio público, incorporou ao seu acervo mais de 1 milhão de torrents. Sim: mais de um milhão de filmes, livros, shows completos e programas de rádio antigos, entre outros arquivos.

O arquivo mais baixado em torrent é o clássico de ficção científica A Fundação, do escritor Isaac Asimov, em áudio. Ainda há os filmes A noite dos mortos vivos (em alta resolução), His girl friday e curtas de Charlie Chaplin. E isso é só o que está no ranking– há mais de um milhão de outros arquivos a serem explorados.

Cenas de His Girl Friday, clássico americano de 1940, livre para download

A opção de baixar o arquivo torrent está na própria página – em alguns casos, o usuário pode optar por assistir em streaming ou fazer download em outro formato. Ao optar pelo torrent, o usuário ainda pode desmembrar o arquivo (e baixar partes individualmente).

Para os responsáveis pelo Archive, os torrents são a maneira mais rápida de ter acesso ao conteúdo hospedado ali. O BitTorrent faz download em dois servidores do Archive simultaneamente e também dos outros usuários que já baixaram o mesmo arquivo, acelerando o processo. Além disso, para eles, a natureza distribuída do BitTorrent pode ter um valor especial para os usuários do site que têm internet mais lenta – por exemplo, para quem está fora dos EUA.

O Internet Archive ainda agradece à comunidade BitTorrent pelo desenvolvimento de uma ‘tecnologia para a distribuição rápida, confiável e resistente de um grande número de arquivos’.