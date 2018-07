Embora a indústria fonográfica reclame sobre as perdas causadas pela pirataria – queda nos lucros e consequente redução dos empregos -, os números mostram que o negócio está longe do final. Pesquisas da Federação da Indústria Fonográfica em 2010 mostram que a música ainda movimenta uma indústria bilionária – foram US$ 168 bilhões de lucro só no ano passado. E os direitos autorais correspondem a uma parcela pequena desse bolo: apenas US$ 1,7 bilhões.

Veja os números detalhados:

US$ 32,5 bilhões: propaganda em rádios

US$ 27,6 bilhões: venda de músicas gravadas

US$ 25 bilhões: venda de sistemas de som para residências

US$ 24,2 bilhões: venda de MP3 players

US$ 21,6 bilhões: música ao vivo

US$ 16,4 bilhões: venda de instrumentos musicais

US$ 9 bilhões: propaganda em revistas e canais de televisão musicais

US$ 4,8 bilhões: publicação

US$ 1,7 bilhões: direitos autorais

(via Hypebot)