O que vem primeiro: a criação legítima provocada por paixão ou o contexto?

O músico David Byrne apresentou na última edição do TED sua visão do processo criativo musical. Ele passeia pela história da música — desde as raízes africanas ao hip hop, passando por Mozart, música gótica e jazz — para explicar como a arquitetura e os meios influenciam no processo criativo.

Assista à apresentação (em inglês, com legendas):