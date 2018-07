Em 1999 não havia YouTube, blogs de MP3 nem HypeMachine para procurar novos sons. Mas havia o Epitonic.

O serviço oferecia música legal, gratuita e com curadoria, e a proposta era a de ser uma alternativa ao Napster. O Epitonic fechou em 2004, por falta de recursos. E agora acaba de ressurgir.

A volta foi viabilizada pela ferramenta de crowdsourcing Kickstarter, que ajudou a arrecadar US$ 5 mil para o pontapé inicial.

O Epitonic montra playlists, e é possível ouvir as músicas em streaming ou baixá-las — em lista ou avulsas.

O fundador do site, Justin Sinkovich, diz que as dificuldades mudaram. Se antes o mais difícil era conseguir as licenças para as músicas, hoje o mais complicado é filtrar o que é bom entre tanta música livre disponível na rede. O site está com vinte bandas em sua versão inicial.

Conheça: http://www.epitonic.com