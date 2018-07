A Companhia de Cinema Vera Cruz durou exatos quatro anos – tempo suficiente para marcar a história do cinema nacional. Fundada em São Bernardo do Campo em 1949, a Vera Cruz lançou 22 longas e, impulsionada pelo sucesso dos filmes de Mazzaropi, inaugurou a produção cinematográfica industrial no País.

Agora todo o acervo da produtora está na web, em uma iniciativa da Elo Company. Os filmes podem ser vistos no próprio site, na íntegra.

