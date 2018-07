O Internet Archive digitalizou uma edição de Alice no País das Maravilhas publicada em 1894, quatro antes da morte de Lewis Carrol, seu autor.

Além do trabalho primoroso, que preserva a coloração e as características originais da obra -e as marcas do tempo -, o Internet Archive digitalizou também o texto. É possível buscar palavras dentro do texto original (e os resultados de busca são exibidos em uma linha inferior ao livro).

A obra está em domínio público. Você pode fazer ler online ou fazer o download e utilizá-la da maneira que preferir. A obra está disponível em diferentes formatos, como PDF, para Kindle e texto corrido.

Confere lá.