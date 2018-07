Como o nome sugere, o projeto “Collaboration and freedom – the world of free and open source art” (Colaboração e liberdade – o mundo da arte livre e aberta) reúne trabalhos baseados no ideário opensource.

São artes, textos e fontes sobre abertura e liberdade nas artes. A ideia é que o acervo seja usado como inspiração para novos trabalhos e fonte para recriações.



(Glyphiti 2006: View of Glyphiti, Andy Deck)



(Balloon Dog 2, Rob Myers)

“Cada elemento nesta coleção se conecta em algum aspecto com a liberdade e abertura das artes, na era da internet. Liberdade para colavborar – para usar, modificar ou redestribuir ideias, trabalhos, experiências, mídia e ferramentas. Abertura às idéias e contribuições dos outros, e novas maneiras de organizar e tomar decisões juntos”, diz a apresentação do projeto.

No site é possível encontrar uma lista de fontes de inspiração e matérias-prima open source, como o Archive.org, e dos trabalhos que fazem parte do projeto.