A British Library lançou um app para iPad pelo qual é possível acessar a 60 mil títulos da Coleção Histórica do Século 19 por 2 libras por mês – ou US$ 3,26.

No acervo, há documentos como um relato da exumação do corpo de Napoleão e as memórias de uma enfermeira no campo de baralha durante a Guerra Civil Americana. Há títulos em inglês, português, francês, espanhol, alemão e norueguês.

O app pode ser acessado pela App Store.

