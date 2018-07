Quer viajar no tempo?

O Internet Archive, biblioteca online do governo dos EUA, criou uma coleção de comerciais antigos de televisão. É possível ver, por exemplo, uma jovem Susan Sarandon em um comercial de fraldas, ou mesmo ver como eram vendidos cereais, Polaroids ou as passagens da Pan Am.

Tudo o que está no Internet Archive é domínio público – pode, portanto, ser baixado e utilizado sem nenhuma restrição.

Vale a pena perder um tempo ali.