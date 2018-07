Você deve conhecer a publicidade antipirataria. Como resposta às mensagens sempre alarmistas das campanhas contra o compartilhamento, um pessoal da Universidade Federal de Pernambuco fez o seu próprio comercial – mas mostrando o lado bom de compartilhar.

“A ideia inicial era parodiar as propagandas que por si só já são absurdas. Contudo a real força desse projeto é incentivar o debate em prol da livre circulação e compartilhamento do conhecimento, da cultura”, explica Rafael de Amorim, um dos membros da Jacaré Vídeo, produtora do vídeo.

“De um lado há entidades comparando a pirataria a um crime moral, insinuando que a pirataria é igual a roubar ou se associar ao narcotráfico. E, do outro, há a Jacaré e outros grupos, propondo o diálogo para um real caminho de compartilhamento, incluindo a pirataria nesse debate”, diz Rafael. Segundo ele, o grupo veiculará o comercial em todas as suas produções e em vídeos de outras produtoras que desejarem.