Os robôs do artista plástico Maximiliano Murad estão em muros de Buenos Aires e já percorreram evárias exposições pela Argentina. Agora, porém, podem ser vistos também em São Paulo. Max está em São Paulo e espalhou alguns de seus robôs humanizados em graffitis pela região do ABC e Vila Madalena. “Eu posso falar do homem sem desenhá-lo. O robô é uma extensão do homem”, explicou o argentino ao P2P.

Com seus desenhos de robôs dançantes (sua inspiração é a música eletrônica), ele quer chamar a atenção para a relação do homem com a tecnologia. “Ela é a máxima criação do homem, como seu filho”, diz. “O problema é que a tecnolohia busca soluções e melhorias, mas às vezes isso nunca chega. Sempre está perto, mas nunca chega. Isso causa mal-estar e ansiedade no homem”, diz Murad.



O robô crucificado, diz, representa a “tecnologia morta pela mesma tecnologia IBM”.

Mas nem tudo é ruim no universo das cidades caóticas e robôs do argentino. A tecnologia, diz ele, traz o lado bom da comunicação, e da possibilidade de “estar em dois lugares ao mesmo tempo. “Eu acredito que a tecnologia está cada vez mais humana. As formas orgânicas dos telefones, por exemplo. A possibilidade de conectar tudo entre si. Os robôs que dançam. Casas inteligentes. Computadores que tomam decisões por si próprios”, exemplifica.

Maxi tem um personagem, “Dancerous”, que aparece frequentemente em suas criações. “É um robô músico e dançarino”, explica.

Os robôs dividem espaço com as cidades labirínticas e caóticas. “Há uma relação com a rede, internet. São o cenário da vida urbana. O cérebro humano é como uma rede, as cidades também, assim como a internet e o espaço”, diz Max. E São Paulo? Ele classifica a cidade como “elétrica”.