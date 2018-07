A quantas anda a adesão das licenças Creative Commons pelo mundo? Crescendo. A organização apresenta o Metrics, espaço com gráficos sobre a adeção da alternativa copyleft de Lawrence Lessig.

Por enquanto já há alguns indicadores. Veja como cresceu a adesão das licenças desde o lançamento, em 2003:



Aqui, por exemplo, há um mapa com a adoção e a permissividade das licenças adotadas pelo mundo, além de outras visualizações.

Para coletar dados, a organização lançou o CC-Monitor, uma plataforma online com dados coletados automaticamente. São números, gráficos, pesquisas e comentários sobre a adoção global das licenças pelo mundo. A expectativa da organização é torná-lo fonte de pesquisa segura — e, para isso, eles estão convidando especialistas em Creative Commons pelo mundo para aprimorar a experiência.

Há dados sobre o Brasil: por aqui há 1.796.052 usuários das licenças CC. 46% optaram pela mais restritiva, que permite a reprodução mas impede a criação de obras derivadas e a distribuição comercial. A segunda licença mais usada no Brasil é a by-nc-sa, que também impede o uso comercial mas permite o compartilhamento pela mesma licença. Apenas 6,9% dos usuários optaram pela Atribuição (by), que permite o remix, o reuso e a distribuição mesmo com fins comerciais.

Saiba mais.