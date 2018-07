O site Ativa aí é mais uma plataforma de crowdfunding criada para que os fãs custeiem shows de seus artistas favoritos. O funcionamento é básico: os apoiadores (ou “ativadores”) compram as cotas iniciais para viabilizar o custeio do show, substituindo patrocínios e outras formas tradicionais de captação de recursos, e depois os ingressos são vendidos normalmente.

Desta vez, porém, é diferente: o “Ativa aí” quer bancar apresentações de ‘álbuns clássicos’.

A primeira banda escolhida é o Raimundos, que apresentaria em um show o repertório dos discos Raimundos, Lavô tá novo e Só no forevis. Quase metade das cotas já foram vendidas. O show está marcado para ocorrer na Clash Club, em São Paulo, no dia 10 de dezembro.

Os 200 primeiros ‘ativadores’ são totalmente reembolsados. Todas as pessoas que compraram as cotas terão direito a regalias no show, como área vip com acesso aos membros da banda. As cotas iniciais custam R$ 60 — estão disponíveis inicialmente 400 delas. Depois, os ingressos do show — se viabilizado — custariam R$ 120.

O Raimundos deverá tocar o repertório dos discos “Raimundos” (1994), “Lavô tá novo” (1995) e “Só no forevis” (1999).