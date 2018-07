O De La Soul voltou – e pela internet. Depois de uma longa expectativa, finalmente a banda de hip hop apresentou uma música nova. “Get Away (featuring The Spirit Of The Wu)” foi lançada hoje no YouTube e é uma antecipação ao disco novo, “You’re Welcome”, que chegará no segundo semestre.

O lançamento pelo YouTube é uma estratégia da banda para voltar à ativa – afinal, eles não lançavam um single desde 2004. A ideia é postar as músicas uma vez por mês nas redes sociais. O perfil da banda no Twitter centraliza as novidades.

“Eu acho que divulgar os singles seria mais memorável do que lançar o disco nesse atual momento da música”, disse o DJ Maseo à revista Rolling Stone.

Ouça “Get Away (featuring The Spirit Of The Wu)”: