Enquanto corre a consulta pública, a sociedade se organiza para discutir presencialmente a reforma da Lei de Direitos Autorais.

Um encontro acontece sábado, 28, em Hortolândia (SP) e tem a participação de Stenio Moraes Gonçalves e Francimária Bérgamo, coordenadores da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura (MinC), e representantes do Conselho Nacional de Cineclubes, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Movimento Música para Baixar e Software Livre.

O debate acontece às 14h na Casa da Joana (Av. Santana, 491, Parque Hortolândia).

Na segunda-feira, 30, diretor de Direitos Intelectuais da Secretaria de Políticas Culturais do MinC, Marcos Souza, debaterá sobre o projeto com doutores em direito civil pela UERJ. O encontro acontece no auditório do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro.

A consulta pública está aberta e aceitará contribuições até terça-feira, 31.