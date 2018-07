O site húngaro Fortepan é um passeio no passado. A coleção de quase cinco mil fotos amadoras reúne retratos de pessoas, lugares e objetos íntimos e pessoais.

As fotos amadoras começaram a ser coletadas há 20 anos. A maioria foi doada, e eles estão coletando fotos aleatórias de lugares desconhecidos. Não há sequer informações sobre o fotógrafo ou os personagens fotografados. Até por conta disso, a coleção não está catalogada — não há tags nem legendas.

Mas essa não é a proposta. O Fortepan está organizado sobre uma linha do tempo, e o formato do site permite que se transite pelas fotos manualmente ou em modo automático, em que as fotos correm à medida em que os anos passam no contador.

O único critério de seleção foi a inclusão de fotos em boa qualidade, que podem ser baixadas sob uma licença Creative Commons.

Conheça: http://www.fortepan.hu