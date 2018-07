Vai dar uma festa? Ligue o computador e vá até o www.youtube.com/disco.

O novo serviço do YouTube monta playlists e também é uma ótima ferramenta para descobrir novos sons.

Você coloca o nome de um artista e ele monta uma lista de reprodução com artistas relacionados. A lista pode ser editada à vontade.

Além disso, não é a tôa que o serviço se intitula “projeto de descoberta de músicas”: assim como o Last.fm, ele indica artistas relacionados ao que você gosta.

Além de indicar, ele ainda inclui um texto (em inglês) do All Music Guide com uma pequena biografia do artista que você está ouvindo.

Na página inicial, ele sugere artistas como Beyonce, Michael Jackson e Britney Spears. Mas também há muita música brasileira e artistas obscuros. Experimente.