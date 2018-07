Talvez ninguém tenha saudades do ex-presidente americano George W. Bush. Mas o passado foi registrado em áudio, e agora está livre e organizado para ser recriado em remixes ou qualquer outro uso.

Os discursos de Bush estão disponíveis no The George W Bush Public Domain Audio Archive. Segundo a descrição do arquivo, cada frase das falas mais importantes foi transformada em um arquivo individual de áudio, com o conteúdo transcrito em texto.

Como o conteúdo está em domínio público, tudo está liberado para qualquer uso. Como o sugerido pelo arquivo: o The Bush Raps (Re)Mix Contest, músicas feitas com os trechos das frases. É bem divertido. Aqui há uma lista com várias.

Para ter acesso aos áudios originais dos discursos, é preciso baixar os arquivos .zip que têm dezenas de trechos em áudio. Eles estão organizados por ordem cronológica.

Acesse aqui o arquivo completo.

foto: “War President“, de Joe Wezorek (CC)