A música independente foi mais uma das prejudicadas pelos distúrbios em Londres. O acervo de vários selos indies britânicos foi destruído por um incêndio que atingiu um depósito da Sony em Enfield.

Lá, estavam discos de mais de 165 selos independentes, como Rough Trade, Beggars, Ninja Tune e Domino. Os selos representam bandas como Adele e Two Door Cinema Club.

A Associação de Música Independente do país (AIM, na sigla em inglês) divulgou uma nota pedindo ajuda aos fãs. “O que os fãs de música podem fazer para mostrar seu apoio à comunidade de selos independentes, e ajudá-los à sobreviver ao desastre, é comprar um download digital de qualquer um dos varejistas digitais do Reino Unido, assim como ir às lojas locais enquanto durar o estoque. Dessa maneira, os selos poderão refabricar os CDs e os vinis mais rapidamente, para reabastecer as lojas de discos que também foram afetadas pelos distúrbios”.

O selo LabelLove também iniciou uma campanha para arrecadar fundos.

(FOTO: Reuters)