O BitTorrent, considerado por muitos sinônimo de pirataria, também pode ajudar a fazer dinheiro. E a empresa, em parceria com o uTorrent, começou hoje a experimentar como isso pode ser feito.

O primeiro parceiro é o DJ Shadow. Famoso defensor da internet e das possibilidades do remix e compartilhamento, ele aceitou ser o cobaia e ceder conteúdo exclusivo para os usuários de BitTorrent.

Ele disponibilizou ‘Hidden Transmissions From The MPC Era (1992-1996)’, um pacote com três faixas e conteúdo exclusivo, para download gratuito.

No pacote há também software de patrocinadores que bancam o projeto. O software embutido pode ser, por exemplo, um player ou anti-vírus.

No caso do DJ Shadow, o download inclui o Real Player. Se o usuário aceitar instalar o programa, o artista e o BitTorrent ganham uma parcela do lucro. A operação não tem custo para o usuário e nem para o artista.

“Nós acreditamos que podemos tornar a distribuição digital mais viável para criadores e fãs”, disse o CEO do BitTorrent, Eric Klinker. “Novos modelos de negócio construídos no ecossistema BitTorrent são o futuro do conteúdo. É ali que os fãs estão. É hora de deixar os artistas, diretores de cinema e desenvolvedores de games dentro desta conversa também”.

Conheça: http://featuredcontent.utorrent.com/djshadow