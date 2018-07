Demorou três anos, mas a conta chegou. Quando o Radiohead lançou In Rainbows em 2007, a banda foi aclamada pelo público não só pelo disco, mas pela afronta à indústria fonográfica. O disco foi disponibilizado para download no site da banda, e os fãs poderiam pagar quanto quisessem pela obra – ou mesmo não pagar nada.

A ideia deu certo não só pela publicidade espontânea mas também pelo dinheiro pago pelos fãs. Segundo o Radiohead, In Rainbows vendeu mais online do que todos os outros álbuns lançados juntos.

Mas, agora, a RIAA, entidade que representa a indústria fonográfica americana, resolveu cobrar. E a conta começa impedindo blogueiros de disponibilizarem o disco para download.

In Rainbows foi lançado de maneira independente – o Radiohead havia acabado de sair da EMI – e o sucesso transformou a banda em porta-voz dos novos modelos da indústria fonográfica. O Radiohead reclamou da maneira como a indústria musical perseguia os piratas – para eles, combater os fãs não chegaria a lugar algum.

Mas agora, vários blogueiros estão recebendo pedidos para retirarem o disco In Rainbows de seus blogs. Os pedidos foram feitos ao Google pela RIAA e IFPI.

Mas In Rainbows não era gratuito? Não era um modelo novo? O disco foi disponibilizado para download por poucos meses – ao contrário do que pensam muitas pessoas, ele já não é mais gratuito. E mesmo o esquema em que ele foi lançado, diz o TorrentFreak, foi feito em acordo com as grandes gravadoras.

Isso aconteceu porque, embora a versão digital tivesse sido independente, o lançamento dos discos físicos foi feito em parceria com a Sony e Warner. Isso deu à indústria fonográfica parte dos direitos de In Rainbows – e esse é o argumento para retirar do ar os discos que estão para download em blogs.

O TorrentFreak diz que tentou contatar a banda e as associações para comentarem o caso. As duas partes declinaram.