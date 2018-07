A Moldávia é uma ex-república soviética que hoje tem quatro milhões de habitantes. Poderia passar despercebida por este blog não fosse um detalhe: lá 80% dos filmes que passam na TV são piratas.

Quem reconhece é a Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Proteção dos Direitos do Autor (Apollo). Segundo o diretor da associação, Vasile Nastase, o alto índice não significa que as emissoras estão baixando filmes ilegalmente pela internet — mas, sim, têm dificuldades em estabelecer contratos com os estúdios.

O governo tem trabalhado na causa — até agora em vão. No ano passado foram registrados pelo menos 18 casos de transmissões ilegais, que acarretaram multas de até US$ 430 mil, quantia suficiente para fechar uma emissora de televisão da ex-república soviética.