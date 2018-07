Walter Jon Williams está caçando piratas. O escritor cyberpunk deu um recado em seu blog pedindo para que os piratas o ajudem a conseguir as cópias digitalizadas de seus livros. Quem o ajudar ganhará uma cópia autografada de algum de seus livros e seu “eterno agradecimento”.

Williams conta em seu blog que viu que seu trabalho estava sendo pirateado, e estava disponível de graça em sites BitTorrent. Ao começar a fazer os donwloads, porém, ele descobriu dois problemas. O primeiro é que as cópias digitalizadas estavam ruins e cheias de erros. E o segundo é que muitos de seus livros, especialmente os mais obscuros, escaparam do radar dos piratas.

Por isso, ele pede a ajuda dos piratas para ajudarem a encontrar o que roda por aí e, também, para digitalizar as obras dele. Ele pede três livros: Days of Atonement, Angel Station e Knight Moves. Já encontraram um através do TorrentFreak.