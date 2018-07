Entre as saias-justas diplomáticas e segredos do Estado, os documentos vazados pelo WikiLeaks tocam em outro setor: direitos autorais. O jornal espanhol El País publicou documentos que mostram que os EUA tiveram uma estratégia para aprovar na Espanha uma lei para combater o compartilhamento de arquivos.

Os documentos mostram que os EUA estiveram preocupados com o avanço da pirataria naquele país. A pressão para aprovar uma lei nos moldes da francesa Lei Hadopi foi uma das prioridades dos diplomatas americanos na Espanha entre 2004 e 2010. O plano incluía reuniões com ministros da Cultura e Indústria e com empresas, como a Telefónica. A empresa se reuniu com representantes da indústria cultural americana para “entender a visão da maior provedora da Espanha” e estudar a implantação de mecanismos de notificação e retirada.

Os EUA estavam tão preocupados com o avanços do P2P incluiram a Espanha na lista negra do Departamento de Comércio. Um dos documentos diz que a situação da pirataria na Espanha era uma mistura de “terceiro com primeiro mundo”.

Vale lembrar que o governo espanhol aprovou a polêmica Lei de Economia Sustentável. Qual é a relação disso com a pressão dos EUA?