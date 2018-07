O marker/music é um simpático mashup de Google Maps com YouTube que permite criar músicas no mapa.

Foi criado por estudantes de Aberdeen, na Dakota do Sul, EUA, no final do ano passado. Eles percorreram a região gravando os vídeos e os sons. Depois, marcaram no mapa o ponto exato em que a música foi registrada.

Para tocar, basta ir ao marcador e apertar o play. Dá para tocar vários simultaneamente, em qualquer ordem. Divertido.