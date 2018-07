Começa em São Paulo na próxima quarta-feira o ciclo “Copy, right?”. com filmes e documentários que discutem a cultura livre.

A programação começa no dia 12 com o filme espahol ¡Copiad, Malditos! – Copyright (or right the copy), de 2011. Segundo a organização, “o filme é uma investigação sobre os direitos autorais no mundo digital tendo por base três perguntas simples: o que é propriedade intelectual? Até que ponto pode se possuir uma ideia? Que direitos se emanam dessa propriedade?”. Haverá debate por videoconferência com o diretor após a exibição.

No sábado, 16, Patent Absurdity (2010) mostrará a maneira como as empresas lutam para manter o monopólio de softwares. Depois será exibido Arduino – o Documentário, filme que conta a história da plataforma de hardware livre surgida na Itália. Também haverá um debate com Rodrigo Rodrigues, do Garoa Hacker Clube, e Bernardo Gutierrez, jornalista espanhol, após a exibição.

A mostra continua no sábado seguinte, dia 23, com RIP: A Remix Manifesto, de 2009, que vai de “Parabéns para você” ao funk carioca para discutir como a indústria tenta controlar a produção cultural. O debate fica por conta de Pedro Markun, da Esfera, e Brett Gaylor, da Mozilla Foundation.

O ciclo termina no dia 26 de junho com duas produções brasileiras: Remixofagia – Alegorias de Uma Revolução, produzido pela Casa de Cultura Digital, e Ctrl-V – Video Control, de Leonardo Brant. Os diretores discutirão políticas públicas e produção audiovisual após a exibição.

No encerramento, no Centro Cultural de Espanha, a organização promoverá a “Feira do Compartilhamento”, com estrutura tecnológica (HDs e hubs USB) para facilitar a troca de arquivos entre os presentes. Todos os filmes exibidos estarão disponíveis.

Nos dias 12 e 26 o evento acontece no Centro Cultural de Espanha (Av. Angélica, 1091, Higienópolis – São Paulo). Nos dias 16 e 23, na Matilha Cultural (Rua Rêgo Freitas, 542, República – São Paulo).