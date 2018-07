Deu no Guardian: o Fugazi tem planos de disponibilizar centenas de seus shows online.

A informação foi dada pelo guitarrista Guy Piccioto no site de fãs World of Fugazi. Segundo Piccioto, a gravadora Dischord Records está digitalizando os arquivos e preparando a infraestrutura para o site do projeto.

A banda de Washington fez shows de 1987 a 2002, gravados em vários formatos, mas apenas 30 foram lançados na Fugazi Live Series CD-Rs.

Segundo o jornal, as gravações serão disponibilizadas aos poucos – a divulgação deve começar ainda neste ano. Mais: o Guardian sugere que o anúncio oficial projeto pode ser uma desculpa para uma reunião da banda após oito anos de pausa.

O Fugazi é conhecido por ser uma das bandas mais independentes do mundo. Sempre pregaram contra o sistema de distribuição e vendas das grandes gravadoras e buscaram fórmulas alternativas para fazer a música que queriam, ganhar dinheiro e fazer sucesso, mesmo que para um público menor do que o considerado sucesso pela indústria fonográfica.