Quem coleciona vinis sabe o quanto é difícil achar aquele disco que tanto se procura.

Foi por isso que o engenheiro Lucas Hrabovsky criou um mecanismo de buscas só para bolachas. O Find You Some Vinyl foi apresentado durante o Music Hack Day, que aconteceu em Nova York na semana passada.

Hrabovsky está começando sua coleção agora e se cansou de procurar em vários sites diferentes todas as vezes que tinha um disco em mente.

“Por maiores que fossem, serviços como o Google Shopping não dão o link para as lojas de vinis online que eu realmente uso. E, por mais que a Amazon tenha um catálogo bem extenso de vinis, seria muito melhor ter sites menores como o Boomkat e o Insound, porque eu acho que o que eles fazem pela música é realmente importante”, diz.

O Find You Some Vinyl funciona como um mecanismo de buscas normal: basta procurar pelo nome da banda e o disco, e ele retorna com as lojas que o têm e um link para compra online.

O hack ainda não está pronto, mas já indexa resultados da Amazon, Insound, Interpunk e Boomkat. A ideia é ampliar a quantidade de lojas, eliminar os bugs e adicionar novas ferramentas.

