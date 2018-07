E ninguém viu problema nisso.



A turma do Transparência HackDay está dando nova roupagem à discussão sobre a lei que definirá os direitos dos internautas no País. O Observatório do Marco Civil foi lançado no sábado (30) durante a Campus Party.

Usando o ManyEyes, ferramenta que cria representações gráficas de dados, eles criaram uma maneira de visualizar a participação dos internautas nas discussões que darão origem ao projeto de lei sobre a internet.

Ficou mais ou menos assim:

Saiba mais: http://marcocivil.esfera.mobi

Mas eles não foram os primeiros. O pessoal do Partido Pirata pegou a base de dados do marco civil e recriou a discussão em Wiki. Eles mudaram a forma para discutir e organizar o ponto de vista do partido, para então enviar a posição para a consulta pública ‘oficial’ do Marco Civil.

Quem contou essa história ao P2P – e achou muito legal – foi Guilherme Almeida, assessor da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.

O Marco Civil da Internet foi apresentado pelo Ministério da Justiça em outubro. É uma lei pioneira no País, que definirá os direitos dos internautas – como, por exemplo, o armazenamento de informações pessoais pelos provedores ou mesmo o acesso universal à banda larga.

O projeto esteve em consulta pública durante 45 dias e, agora, está sendo analisado por uma equipe do MJ para que seja redigido um projeto de lei baseado na colaboração dos internautas.



