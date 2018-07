Organização que representa os interesses das gravadoras no debate dos direitos autorais, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês) espera falir muitos sites de torrent e downloads ilegais com os acordos que firmou recentemente. Em março, o órgão de lobby anunciou parcerias com MasterCard, Visa e com a polícia de Londres para diminuir a pirataria no Reino Unido, que cresceu 30% nos últimos cinco anos. Agora, um novo e importante aliado pode pesar ainda mais na briga: o PayPal, maior site de pagamentos digitais da internet, anunciou apoio à iniciativa.

“Sempre impedimos o uso do PayPal para a venda de conteúdo que infrinja o copyright alheio. Agora, com esse novo sistema dificultaremos ainda mais a vida de quem opera ilegalmente. Nossa parceria com a indústria da música fará os detentores dos direitos ganharem dinheiro e também ajudará na batalha contra a pirataria”, disse Carl Scheible, diretor do PayPal na Inglaterra, segundo o Torrent Freak.

A ferramenta, usada por muitos administradores para captar recursos, deleterá contas usadas para a manuntenção de sites que disponibilizam música gratuita e não pagam os seus direitos.