Quem costuma frequentar shows e festivais conhece o drama: é preciso se programar com meses e meses de antecedência e é sempre a mesma correria: os sites caem e os ingressos… se esgotam rápido demais.

Foi pensando nessa dificuldade que três amigos criaram o “Comprei e não vou“. O esquema é simples: o site junta quem quer vender um ingresso com quem quer comprar. Simples assim. E a interface limpa ajuda a cumprir a proposta.

O site entrou no ar durante o Rock in Rio. “A ideia inicialmente foi minha. Surgiu de uma conversa com amigos sobre a dificuldade que é encontrar ingressos para alguns shows, que acabam rapidamente. Depois disso, a idéia evoluiu e se transformou no site”, conta Daniel Araújo, designer de interface, que criou o site com outros dois amigos desenvolvedores, Felipe Cypriano e Bruno Borges.

Os primeiros ingressos comercializados foram para o Rock in Rio. Depois a equipe abriu para outros shows. É muito simples: quem tem ingresso entra em contato, divulga seus dados e espera. O site organiza o número de ingressos à venda dividindo-os por evento.

Não há estatísticas precisas porque o site “apenas facilita o encontro comprador e vendedor”, explica Daniel. Mas há um número: já foram colocados à venda ali 670 ingressos.

Nada é cobrado pelo serviço. Os criadores ainda estudam um modelo de negócios para o site. Os três tocam projetos paralelos: Daniel tem o “Nós Codificamos”, que transforma layouts em códigos para sites, Felipe e Bruno têm um app para celular com os blocos de Carnaval do Rio, e Bruno tem o MeCase, serviço que ajuda na criação de sites para eventos.

A procura já aumentou desde que o “Comprei e não vou” começou a se espalhar pela web. Agora, a meta é montar o plano de negócios e fazer algumas melhorias no site. “Estamos fazendo um estudo de usabilidade no site, o que vai requerer algumas mudanças principalmente na tela dos ingressos do show, novas funcionalidades, como mapa do local do evento. Além disso, tem uma melhora significativa na integração com as redes sociais. A ideia é aumentar a divulgação dos eventos e ingressos, e não somente do site pelas redes sociais”, explica Daniel Araújo.

Conheça: http://www.compreienaovou.com.br.