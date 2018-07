A Lei Hadopi, que controla a troca de arquivos na internet visando proteger os direitos autorais das obras na França, está colaborando indiretamente para o crescimento de sites de download direto como Rapidshare, 4shared e Megaupload. Este último teve só neste mês de novembro 7,4 milhões de visitas únicas (aumento de 35% em relação a 2009), número 21 vezes maior comparado a agosto de 2008, quando as visitas totais somavam apenas 350 mil. As informações são do jornal francês Le Figaro.

A legislação passou a funcionar após a aprovação pelo Conselho Constitucional Francês, no final de 2009, durante o governo de Nicolas Sarkozy, e passou a vigiar sistemas de troca de arquivos ilegais via P2P (torrents, por exemplo), o que obrigou os usuários que quisessem continuar baixando conteúdo a migrar para outros mecanismos, como os sites de download direto.

Segundo afirma o jornal espanhol El País, autoridades francesas já estão conscientes do fenômeno causado e estudam formas de contorná-lo. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, já até havia admitido que a lei “precisava de alguns retoques”. O diário cita ainda uma pesquisa feita pelo site francês especializado em tecnologia ZDnet.fr, que mostra que 47% dos participantes julgaram a Lei Hadopi ineficaz, enquanto apenas 14% dizia acreditar que ela poderia trazer alguma mudança.



