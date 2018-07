No início de janeiro, o jornal francês Le Figaro já havia informado sobre o aumento de acessos a sites de download direto, como o Megaupload, em função da Lei Hadopi, que controla a troca de arquivos via p2p para proteger os direitos autorais das obras compartilhadas.

Ontem, o jornal Le Point publicou uma entrevista com Bonnie Lam, porta-voz do site de downloads, na qual ele acusa a operadora France Télécom, a principal telecom francesa, de restringir tráfego de dados a usuários que tentassem acessar tanto o Megaupload, como o Megavideo.

Os usuários, clientes da France Télécom, que tentassem acessar os sites de download e vídeo entre os dias 12 e 13 veriam essa mensagem: “Os downloads estão lentos? Leitura travando? É provável que seu provedor de internet esteja intencionalmente restringindo seu acesso a partes significativas da internet!”

Lam afirmou à publicação francesa que a operadora culpou as operadoras Congent e Tata pela lentidão e sugeriu que ambas não têm uma tradição de “qualidade em suas prestações de serviços”. Além disso, ainda segundo Lam, a telecom propôs vender uma melhor conexão para aqueles que estiverem com problemas no acesso.

“É como vender carros que não podem exceder 20 km/h. Nós somos o primeiro grande site a informar os nossos usuários e estou certo que muitos outros sites seguirão nosso exemplo”, disse o porta-voz do Megaupload.

O Megaupload teve, em novembro de 2010, 7,4 milhões de visitas únicas (aumento de 35% em relação a 2009), número 21 vezes maior comparado a agosto de 2008, quando as visitas totais somavam apenas 350 mil.