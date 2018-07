Foi o que defendeu Fran Nevrkla, presidente da Phonographic Performance Ltd (associação da indústria musical do Reino Unido), durante uma apresentação no encontro anual da organização.

Ok, ele não defendeu a morte, assim, com todas as letras. Mas disse o seguinte:

“(…) Obrigado, David, e obrigado por colocar alguns desses piratas atrás das grades. Eu sei que a lamentável pena capital foi abolida neste país há 50 anos atrás, é triste, mas alguns anos na cadeia seriam provavelmente razoáveis (…)”.

O Boing Boing postou um vídeo com a fala do executivo.