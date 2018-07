É o que sugere uma tese de doutorado da Escola Norueguesa de Administração. O estudo comparou os ganhos dos artistas em 199 e hoje em dia. E a surpresa: hoje os ganhos são maiores.

A tese queria responder a pergunta: a era digital e a pirataria mudaram a situação econômica da indústria musical norueguesa? Sim. Mas para melhor. E isso acontece, principalmente, por causa dos shows.

Em 1999, os lucros da indústria eram cerca de US$ 230 milhões. Em 2009, foram US$ 311 milhões. Calculada a inflação, esse número representa um aumento de 4% nos lucros.

Durante o período, os ganhos individuais dos artistas tiveram um crescimento de 114% — passaram de US$ 41 milhões para US$ 89 milhões em 2009.

Parte desse crescimento é atribuído ao aumento no número de artistas — 28%. Além disso, hoje em dia os shows são parte mais importantes do faturamento da indústria e dos artistas. Em 1999, 70% dos artistas tinham como principal lucro a venda de discos. Hoje são apenas 20%.



(com informações da Europa Press)