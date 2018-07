Documentários, documentários, documentários. O tumblr Documentary vai direto ao ponto: ali você encontrará documentários (ou trailers, ou trechos) de todo o mundo.

Dezenas de pessoas integram o grupo de amantes que postam no site. Eles também estão indexando tudo o que é postado com a hashtag #documentary no Twitter. A ideia é criar um imenso repositório de filmes.

O grupo é aberto: para participar, basta preencher um cadastro. Não membros também podem enviar indicações.

Vai lá: http://documentary.tumblr.com