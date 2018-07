Avatar, de James Cameron, é o filme mais pirateado da história. Mesmo assim, o longa não deixou de render – seus lucros ultrapassam US$ 2 bilhões em todo mundo. Ele foi baixado 21 milhões de vezes.

O segundo colocado é Batman: O Cavaleiro das Trevas, com 19 milhões de downloads e US$ 1 bilhão de lucro.

A lista foi feita pelo TorrentFreak com base nas estatísticas do BitTorrent desde 2006. Detalhe: nenhum desses filmes está no catálogo do Netflix.

Confira a lista completa:

1. Avatar (2009) – 21 milhões de downloads

2. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) – 19 milhões de downloads

3. Transformers (2007) – 19 milhões de downloads

4. A Origem (2010) – 18 milhões de downloads

5. Se Beber, Não Case (2009) – 17 milhões de downloads

6. Star Trek (2008) – 16 milhões de downloads

7. Kick Ass (2010) – 15 milhões de downloads

8. Os Infiltrados (2006) – 14 milhões de downloads

9. O Incrível Hulk (2008) – 14 milhões de downloads

10. Piratas do Caribe: no fim do mundo (2007) – 14 milhões de downloads