Quem acompanha o blog já leu sobre os estudos que mostram que os piratas costumam gastar mais dinheiro com música. Só que a RIAA, associação da indústria fonográfica dos EUA, resolveu contestar os números – e contratou o NPD Group para fazer isso.

O resultado: apesar das pessoas que compartilham música tenderem a comprar mais do que as outras, “não é seguro concluir que os downloads ilegais levam à venda de música”. “Na verdade, a comparação é injusta – o que eles estão comparando são as pessoas que estão interessadas em música com aquelas que não aparentam estar interessadas”, disse a RIAA.

Segundo o NPD Group, os usuários de redes P2P gastaram em média US$ 90 em música no ano de 2004. Hoje, eles gastam US$ 42 por ano. “Isso foi no mesmo período em que o número de arquivos trocados ilegalmente cresceu”, diz o estudo.

O estudo da Universidade de Columbia, divulgado em outrubro, havia apontado que quem compartilha arquivos em redes P2P compra, em média, 30% mais música do que as pessoas que não usam ferramentas de trocas de arquivos. As pessoas que confessaram baixar arquivos via P2P tinham uma coleção musical maior do que as outras. Nos Estados Unidos, essas pessoas têm 37% mais músicas do que as que não usam P2P. E grande parte dessa coleção, na verdade, foi adquirida legalmente.