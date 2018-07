A nova onda das gravadoras no combate à pirataria já tem um apelido: é o ‘pop instantâneo’. A Universal e a Sony Music querem combater a pirataria começando a vender a música desde o primeiro dia em que elas são lançadas nas rádios.

No modelo tradicional, as músicas são lançadas nas rádios e tocam por um período (que costuma ser de seis semanas) antes de serem colocadas à venda. Mas, agora, a ideia é outra. As gravadoras acreditam que irão conter a impaciência da geração atual, que poderá comprar as músicas no exato momento em que as rádios as tocarem.



O disco Do it Like a Dude, da cantora Jessie J (foto), foi lançado simultaneamente nas lojas e no rádio no início de dezembro. Deu certo.

“A palavra ‘esperar’ não está no vocabulário da atual geração. É datado pensar que você pode motivar a demanda por uma música a tocando antecipadamente por várias semanas no rádio”, diz David Joseph, diretor da Universal Music.

A Sony começará a política do “no ar, nas lojas” junto com a Universal a partir do próximo mês.