Músicos independentes: o YouTube está de olho em vocês. O site de vídeos do Google lançou nesta quarta-feira (17) o Musicians Wanted, serviço anunciado como uma ‘nova maneira de promover sua música online’.

O YouTube vai estender aos artistas independentes o que já fazia com gravadoras: dar a possibilidade dos músicos criarem seus canais e dividirem o lucro dos anúncios.

“Não importa se você faz hip hop, folk, noise-rock ou algo inventado, nós estamos procurando por todos os tipos de vídeo com conteúdo original”, escreveu Michele Flannery, responsável pela área de música do YouTube.

Para tornar a busca mais fácil – já que a cada minuto sobem no site mais de 20 horas de vídeo -, as bandas serão organizadas em uma seção especial dedicada à música independente.

A primeira banda que aderiu ao programa é, claro, o Ok Go – os ‘queridinhos’ do YouTube. Para participar é preciso ser um músico baseado nos EUA e enviar um clipe – não serão aceitas imagens estáticas com música. Afinal, com vídeos chatos, os acessos caem e os lucros com patrocínio também.

O YouTube tem planos de estender o serviço para o resto do mundo. Uma seção de bandas britânicas deve ser inaugurada já nos próximos meses.

(via Wired UK)