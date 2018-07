Faltam pouco mais de 69 anos para a obra de Michael Jackson virar domínio público.

O artista americano Evan Roth fez um contador: hoje ele conta 69 anos e 337 dias.

Evan Roth trabalha com graffiti e arte alternativa – especialmente as que contestam o mercado e os direitos autorais.

No ano passado, ele colou stickers com os dizeres “Available online for free” (disponível online de graça) em softwares, dvds, discos e games em lojas.

Conheça o trabalho do artista: evan-roth.com

(Foto de Michael: Reuters)